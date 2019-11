30 Krippen auf dem Programm

Viernheim.Die Gemeinde Johannes XXIII. veranstaltet am Freitag, 13. Dezember, eine Fahrt nach Waldbreitbach im Westerwald. Im Advent erstrahlt dort das „Weihnachtsdorf Waldbreitbach“. Die bekannteste Attraktion der Gemeinde im Wiedtal ist die große Naturwurzelkrippe in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. 1000 von Hand gesammelte Wurzeln werden zusammen mit 40 Figuren, 85 Tieren, und zahlreichen echten Pflanzen zu einer Krippenlandschaft zusammengestellt. Die Viernheimer Gruppe absolviert den „Kleinen Krippenweg“. Dieser geführte Spaziergang ist etwa zwei Kilometer lang und führt an rund 30 Krippen vorbei. Danach besteht die Möglichkeit, den „Stern von Bethlehem“ im Wald, die schwimmende Krippe oder die acht Meter hohe Weihnachtspyramide zu besichtigen. Das Abendessen ist in den Klosterbergterrassen.

Abfahrt ist am 13. Dezember um 12.30 Uhr an der Marienkirche. Die Rückkehr ist gegen 23 Uhr. Anmeldungen werden bis zum 30. November im Pfarrbüro in der Apostelkirche, unter Telefon 06204/78 84 4 und per E-Mail an pfarrbuero@pfarrei-johannesxxiii.de oder pfarrbuero@sankt-himi.de entgegengenommen. Der Reisepreis in Höhe von 30 Euro kann bei der Anmeldung in bar beglichen oder auf das Konto mit der IBAN DE72 5095 1469 0013 0250 03 überwiesen werden. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.11.2019