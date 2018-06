Anzeige

Viernheim.Raser Woche vom 31. Mai bis 7. Juni ist ein Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug in der Heidelberger Straße mit 80 Kilometern pro Stunde geblitzt wurde, erlaubt waren 50 km/h. Wie das Ordnungsamt Viernheim in einer Pressemitteilung schreibt, muss der Mann 100 Euro Bußgeld bezahlen. Das zentrale Verkehrsregister in Flensburg notiert für ihn einen Punkt.

In der Woche von Montag, 11. Juni, bis Samstag, 16. Juni, kündigt die Stadtverwaltung wieder mobile Geschwindigkeitsmessungen an: Karl-Marx-Straße, In den Brückengärten, Saarland-, Weinheimer- und Wormser Straße. Bei Bedarf seien Messungen in anderen Straße nicht auszuschließen. Lozu