Anzeige

Viernheim.Am letzten Schultag vor den großen Ferien traf sich die gesamte Schulgemeinde der Goetheschule noch einmal vor ihren Pforten, um gemeinsam zu singen.

„Wir sind die Kinder der Goetheschule – in unsrer Schule macht das Lernen einfach Spaß, ob rechnen, lesen, Geschichten schreiben und auch beim Singen, ja da geben wir richtig Gas!“ So schallt es mit etwa 300 Stimmen, als sich alle Klassen mit ihren Klassenlehrern und der Schulleitung zum letzten Mal vor der Schule trafen, um sich gemeinsam in die Ferien zu verabschieden. Auch viele Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte waren als Zuhörer gekommen und spendeten reichlich Applaus. Eine Gänsehaut zauberte der Schulchor den Zuhörer mit seinem Lied „Ohne dich wärs grau“– da kann auch ein kurzzeitiger Stromausfall bei der E-Piano Begleitung von Nicole Adler nicht für einen Stimmungsabbruch sorgen.

Vergnügt verabschiedete sich der Chor mit „Mein kleiner, grüner Kaktus“ von seinen Zuhörern und seiner Schule. Zum Abschluss sangen alle Kinder mit kräftiger Stimme „Wir machen Ferien“ und Schulleiterin Stefanie Grimm verabschiedete die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrer in die wohlverdiente sechswöchige Pause. red(Bild: Goetheschule)