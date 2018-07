Anzeige

Viernheim.Das ist rekordverdächtig: Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren mit dem mobilen Geschwindigkeitsmessgerät unterwegs und haben in der Heidelberger Straße Temposündern aufgelauert. Ein Autofahrer wurde erwischt mit einer Geschwindigkeit in von Höhe von 102 Kilometern pro Stunde. Erlaubt sind dort 50 km/h. Macht 200 Euro Bußgeld, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. In der kommenden Woche vom 23. bis 28. Juli hat das Ordnungsamt Geschwindigkeitskontrollen in folgenden Straßen angekündigt: Friedrich-Ebert-, Wasser-, Weinheimer- und Wormser Straße. „Bei Bedarf sind auch Messungen in anderen Straßen nicht auszuschließen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Lozu