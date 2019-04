550 Sportler gehen ins Rennen

Gemeindevertretung

Post zieht in die Nähe des Bahnhofs

Die Post zieht zum 1. Juli in die Bahnhofstraße um. Das verkündete Bürgermeister Felix Kusicka in der Sitzung der Bibliser Gemeindevertreter am Mittwochabend auf Anfrage der SPD. Diese hatte wissen wollen, ob die Post in der ...