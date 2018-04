Anzeige

Viernheim.Jeder, der ein eigenes Auto besitzt und dieses für eine schnelle Besorgung in den Innenstädten der Region abstellen möchte, weiß: Das Parkangebot ist begrenzt. Das ist insbesondere dann ärgerlich, wenn ein Parkplatz aus beruflichen Gründen zwingend erforderlich ist. Damit insbesondere Handwerker, die an einem Tag oft in unterschiedlichen Städten unterwegs sind, nicht für jeden Ort eine Ausnahmegenehmigung beantragen müssen, wurde 2008 der Handwerkerparkausweis eingeführt. 57 Viernheimer Betriebe haben ihn. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In welchem Gebiet gilt der Handwerkerparkausweis?

Der Ausweis ist nach Angaben des Viernheimer Ordnungsamtes in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar gültig und wird – seit 2011 – auch in den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt anerkannt. In der Metropolregion gilt er für folgende Landkreise und Städte: Kreis Bergstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Landkreis Germersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Neckar-Odenwald-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis und die kreisfreien Städte Frankenthal, Heidelberg, Landau, Ludwigshafen, Mannheim, Neustadt an der Weinstraße, Speyer und Worms.

Für wen ist er gedacht?

Jeder Handwerker, der ein Gewerbe angemeldet hat und dessen Betrieb in der Metropolregion liegt, kann ihn beantragen. Der Betrieb muss allerdings bei der Handwerkskammer oder bei der IHK gemeldet sein. Zudem muss er nachweisen, dass ein Fahrzeug in direkter Nähe des Einsatzortes benötigt wird. „Dabei muss es sich um Fahrzeuge handeln, die auch Material transportieren“, erklärt Martin Bosold vom Viernheimer Ordnungsamt. Die Autos dürfen zudem ein Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen nicht überschreiten. Nach Angaben von Bosold haben bisher vor allem Betriebe aus dem Trocken- und Elektrobau einen Ausweis beantragt.