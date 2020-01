68-Jähriger stellt sich der Polizei

Viernheim.Nach der Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera können Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt einen schnellen Fahndungserfolg vermelden. Der Gesuchte, der im Verdacht steht, seit Juni 2019 wiederholt volksverhetzende Gegenstände entlang des Fahrradweges am Lampertheimer Weg, in Richtung des Familiensportparks West, aufgehängt zu haben (wir berichteten), hat sich selbst der Polizei gestellt. Laut Pressemitteilung habe der 68-jährige Mann aus Viernheim bereits wenige Stunden nach der Öffentlichkeitsfahndung die Polizei aufgesucht und mitgeteilt, dass er die Person sei.

Der Beschuldigte werde sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung strafrechtlich verantworten müssen, heißt es in der Mitteilung weiter. Was ihn zu den Taten veranlasst hat, sei Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Mit diesen sind nicht – wie zunächst gemeldet – das Kommissariat 10 in Heppenheim betraut, sondern die Staatsschutzermittler der Polizeidirektion Bergstraße.

Baaß lobt schnelle Aufklärung

In einer Stellungnahme äußerte sich Bürgermeister Matthias Baaß zu dem Fahndungserfolg und lobte auch die schnelle Aufklärung nach dem Messerangriff an der Haltestelle „Tivoli“ vor knapp zwei Wochen (wir berichteten). Gleichzeitig forderte er die Bürger auf, „auch zunächst kleinere Auffälligkeiten oder Delikte immer der Polizei mitzuteilen“. Die Polizei in Viernheim sei in einem optimal ausgestatteten Gebäude mitten in der Innenstadt zu finden, „jetzt sollten wir dieses Angebot auch umfassend nutzen“. cao/pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.01.2020