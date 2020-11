70 Preise locken

Viernheim.Die Stadt Viernheim und die Citygemeinschaft bieten ab dieser Woche ein Weihnachtsgewinnspiel an. Als Hauptgewinne locken laut einer Pressemitteilung City-Gutscheine im Wert von bis zu 1000 Euro. Zusätzlich gibt es zahlreiche Wert-Gutscheine der beteiligten Firmen und Partner aus der Innenstadt. Die Gutscheine können sowohl für eine große Anschaffung als auch für mehrere kleinere Einkäufe genutzt werden. Daneben gibt es Sachpreise, wie zum Beispiel ein Feinkostpaket, Geschenkkörbe, einen Sport-Rucksack, eine Fahrradtasche oder ein einjähriges Leseabonnement der Buchhandlung Schwarz auf Weiß.

Mehr als 4800 Euro Gesamtwert

Die 70 Preise haben einen Gesamtwert von mehr 4800 Euro. Teilnahmekarten sind in allen City-Geschäften sowie bei weiteren Firmen erhältlich. Die Karten müssen ausgefüllt und in einem der beteiligten Geschäfte abgegeben werden. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Teilnahmeschluss ist der 24. Dezember, die Auslosung findet am 29. Dezember statt. Pro Teilnehmer können maximal fünf Karten eingereicht werden. Alle vollständig ausgefüllten und abgegebenen Karten nehmen an der Verlosung teil. Die Übergabe der Hauptpreise ist für Mittwoch, 6. Januar, 18 Uhr, in den Räumen der Sparkasse Starkenburg vorgesehen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. red

Info: citygemeinschaft-viernheim.de/weihnachtsgewinnspiel

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.11.2020