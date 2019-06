72 Schüler bestehen Abitur

Viernheim.Von 79 Schülern, die an der Albertus-Magnus-Schule zu den schriftlichen und mündlichen Abitur-Prüfungen angetreten sind, haben 72 bestanden. Offiziell gefeiert wird das am Freitag, 14. Juni. Ab 16.30 Uhr ist in der Aula der Abiturgottesdienst. Um 18 Uhr beginnt die Akademische Feier, bei der die Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekommen.

Aus Viernheim haben folgende Schüler ihr Abitur bestanden (und einer Veröffentlichung zugestimmt): Tim Achilles, Richard Alles, Dana Amato, Jasmin Becht, Denis Beiner, Niklas Benz, Bálint Boda, Fabian Böll, Christina Bugert, Nathalie Cervenka, Jason Creek, Selina De Palma, Kavara Demir, Hannes Distler, Vivian Duong, Lea Fischbach, Dorian Fohr, Elena Franke, Lea Gallei, Fabienne Gess, Fabian Grieser, Elena Grooß, Hannah Gross, Diana Grünwald, Natascha Haidl, Nina Heidemann, Franziska Hermes, Lara Hinrichs, Moritz Hofmann, Lara Hördt, Luke Hütter, Fabian Jendrzej, Akaki Jerenashvili, Samet Kocbay, Aida Kucevic, Leon Kühner, Katharina Lammer, Anna Lensker, Maxim Meinhardt, Lena Minich, Donya Mohaghegh Ardebili, Sandra Neubauer, Liana Nguyen, Hüseyin Erdem Ogur, Niklas Pfenning, Florian Prais, Thomas Riederer, Daniel Rieker, Lukas Romahn, Gina Rost, Donatella Rubino, Katja Rutsch, Bálint Schmeck, Simon Schmidt, Tobias Schmitt, Lara Ina Schnaubelt, Tim Can Schneider, Tobias Schweikart, Amelie Seeger, Erik Seute, Aaron Steinmetz, Katharina Stumpf, Andrew Varjoh, Sarah Veith, Svenja Weber, Lukas Wienke, Pola Wilczynska, Isabell Wunder, Ileyda Yurdaer und Tom Ziebner.

Feiern kann auch der Schüler Silas Bähr aus Nieder-Liebersbach. red

