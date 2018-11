80. Jahrestag der Pogrome

Viernheim.„Gegen das Vergessen“ – so lautet der Leitgedanke der von der Stadt organisierten Veranstaltung anlässlich des 80. Jahrestags der Reichspogrome von 1938 am Freitag, 9. November, um 18 Uhr in der Kulturscheune (Satonévriplatz 1). Bürgermeister Matthias Baaß würde sich freuen, möglichst viele Bürger bei dieser Gedenkstunde begrüßen zu können. Es soll eine Veranstaltung für Toleranz und Respekt, gegen Ausgrenzung und Gewalt sein, heißt es in einer Pressemitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle.

Wie in den Vorjahren, so wird auch die diesjährige Feierstunde mit einem gemeinsamen Glockengeläut aller Viernheimer Kirchen begonnen. Gemeinsam mit den langjährigen Mitgestaltern wie dem Jüdischen Religions- und Kulturverein Viernheim „Schalom“ und dem Ausländerbeirat freut sich Bürgermeister Baaß über die Mitwirkung der Auszubildenden der Stadt Viernheim, die mit der Lesung „Weltgeschichte im Alltag – das Schicksal des Viernheimers Siegfried Weißmann“ der Feierstunde einen besonderen Akzent verleihen. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch die städtische Musikschule. Die Feier endet mit einer Schweigeminute vor dem Denkmal an der Stadtbücherei.

Großer Organisatorenkreis

Mitgestalter der Veranstaltung sind der Jüdische Religions- und Kulturverein Viernheim „Schalom“, der Ausländerbeirat und die Stadt Viernheim. Sie können auf die engagierte Mitarbeit des Initiators und damaligen Vorsitzenden des DGB-Viernheim, Willi Thomas, zurückgreifen. Die Viernheimer Bevölkerung ist zur Gedenkstunde eingeladen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.11.2018