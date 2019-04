85 Kinder feiern die Erstkommunion

VIERNHEIM.Nach Ostern wird in Viernheim Erstkommunion gefeiert. 85 Kinder empfangen zum ersten Mal die geweihte Hostie, bei der es sich nach katholischem Verständnis um den Leib Christi handelt. Am kommenden Sonntag, dem „Weißen Sonntag“, feiert die Gemeinde Johannes XXIII. sowie eine Gruppe der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael in der Hildegardkirche. Die Erstkommunion in der Michaelskirche folgt dann am Sonntag, 5. Mai. Seit Oktober fiebern 44 Mädchen und Jungen in der Pfarrei Johannes XXIII. dem Termin entgegen.

Das Motto des Kommunionkurses lautet „Jesus segnet uns“. Nach dem Eröffnungsgottesdienst wurde mit den Gruppentreffen begonnen. Die Kommunionkinder beschäftigten sich in Familiengruppen mit Jesus und ihrem Glauben. Bei gemeinsamen Vorbereitungszeiten erkundeten die Mädchen und Jungen die Apostelkirche. In der Karwoche wurden zwei Tage mit Palmstecken basteln, Fußwaschung und einem Agape-Mahl mit den Familien verbracht. Zusätzlich versammelten Pfarrer Ronald A. Givens und Gemeindereferentin Angela Eckart die Kinder im Gottesdienst, um mit ihnen Geschichten aus der Bibel zu besprechen. Der Erstkommuniongottesdienst am Sonntag beginnt um 10.15 Uhr in der Apostelkirche. Zum Dankgottesdienst treffen sich die Kinder am 19. Mai. Die Vorbereitung in St. HiMi stand ebenfalls unter dem Thema „Jesus segnet uns“. Als Zeichen dafür hängt am Altar ein Tuch, auf dem Jesus zu sehen ist, wie er Kinder segnet. Die 41 Kommunionkinder haben sich selbst als Figur gestaltet und zu Jesus hinzugefügt.

Von Gemeindereferent Herbert Kohl erfuhren Kinder und Eltern vieles über den Ablauf eines Gottesdienstes. In sieben Gruppenstunden hörten die Kinder Geschichten vom Leben und Wirken Jesu. Ein weiterer Baustein war der Besuch der Sonntagsgottesdienste, in dem die Kinder Fragen an den Pfarrer stellten.

An diesem Sonntag ist um 10 Uhr die Erstkommunion in St. Hildegard mit 16 Kindern. Eine Woche später, am 5. Mai, ist um 10 Uhr der große Moment für die 25 Erstkommunionkinder in St. Michael. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019