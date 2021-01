89-jährige Person verstorben

Viernheim.Eine 89-jährige Person aus Viernheim ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, es ist der 17. Todesfall in der Stadt. Das teilte die Pressestelle des Kreises Bergstraße am Freitagabend mit. Es gab elf Neuinfektionen. Laut Statistik haben sich seit Beginn der Pandemie 959 Menschen aus der Stadt mit SARS-Cov-2 angesteckt. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Viernheim liegt zurzeit bei 80.

Im gesamten Kreisgebiet gibt es 756 aktive Fälle, neu gemeldet wurden 39 Infektionen. Laut der Mitteilung werden aktuell 62 Patienten aus dem Kreis Bergstraße stationär behandelt. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 321 Personen infiziert. Das entspricht einer Inzidenz von 118,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

Seniorenbüro informiert

In einer Pressemitteilung macht die Stadt darauf aufmerksam, dass das Impfzentrum in Bensheim am Dienstag, 9. Februar, seinen Betrieb aufnehmen wird. Die Terminvergabe startet am Mittwoch, 3. Februar. Die Registrierung kann aber schon jetzt vorgenommen werden. Beides ist unter den Rufnummern 0611/50 59 28 88 und 11 61 17 oder über die Portale impfterminservice.hessen.de und impfterminservice.de möglich. Zur Unterstützung der Senioren hat die Stadt ein Servicetelefon eingerichtet. Unter 06204/98 82 36 und 98 83 36 beantwortet das Seniorenbüro montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr Fragen zur Impfung. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.01.2021