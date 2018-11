Überall leuchten bunt blinkende Lichter

Viernheim.Hochbetrieb auf der Viernheimer Kerwe: Das Kinderkarussell dreht sich, die Autoscooter stoßen gegeneinander, im „Shake“ wird man durchgerüttelt, an den Schießständen kann man sein Glück versuchen, und für die Leckermäuler gibt es Waffeln, Crêpes und Zuckerwatte.

Obwohl die Fahrgeschäfte und Buden schon am Freitagabend geöffnet sind, gibt es den offiziellen Startschuss für die Kerwe wie immer erst am Samstag. Der Kerweverein hält das Brauchtum hoch, wie es rund um das Kirchweihfest überliefert wurde, und lässt die Kerwe alljährlich von einem Kerwepaar ausgraben. Kerweborscht Jörg Scheidel holt am frühen Nachmittag das Kerwemädche Ann-Kathrin Helbig ab: Er klettert die Leiter hoch, und das Mädchen steigt aus dem Fenster. Die „Kerwebloos“ steht vor dem Haus in der Annastraße und hört, dass der Kerwespruch perfekt sitzt – natürlich „uff vernemarisch“. Nach einem kurzen Umtrunk geht es dann – das Kerwepaar hinter dem Kerwekranz vorneweg, der Vorstand und die Kerwevereinsmitglieder mit ihren großen Hüten und in Zimmermannskluft oder im Dirndl und mit blau-weiß-rotem Haarschmuck hinterher – zum Kerweplatz.

Besonders auffällig mit blauen Schärpen: das Schnapskomitee mit dem Fassträger, der die eine oder andere Runde an die Kerwe-Besucher ausgibt. „Die haben diesmal nur zu siebt den Schnaps testen müssen“, verrät der Kerwevereinsvorsitzende Reiner Adler augenzwinkernd.

Auf dem Apostelplatz beginnen Gemeindereferentin Dorothea Busalt und Pfarrer Klaus Traxler mit einem kurzen ökumenischen Impuls. „Es geht nicht um Karussell fahren, sondern darum, die Weihe der Marienkirche zu feiern“, erinnern beide an den Ursprung des Volksfestes. Die älteste Kirche Viernheims wurde am 5. November 1660 geweiht, deshalb findet die Kerwe (Kirchweih) auch immer im November statt.

Nach den Salutschüssen der Sportschützen schnappt sich das Kerwepaar den Spaten und gräbt im kleinen Sandhügel. Als Erstes wird die Flasche Wein gefunden, kurz danach auch der gut verpackte Kuchen – die Kerwe 2018 ist ausgegraben. Der Anstich des Fasses schließt die Eröffnungszeremonie ab. Die Erwachsenen stärken sich mit Freibier und Sekt, Fleischworscht, Kaffee und Kuchen.

Freifahrt spendiert

Die Kinder nutzen die Zeit, um sich ihr „Kerwesäckel“ füllen zu lassen. Wer den Kerwespruch so aufsagen kann wie das Kerwepaar oder das kürzere Kinder-Gedicht, bekommt ein paar Münzen Kerwegeld. Und dann rufen Kerwemädche und Kerweborscht zum ersten Rundgang über die Kerwe. Die jungen Kerwevereinsmitglieder bekommen eine Runde im Riesenrad, Karussell und Autoscooter spendiert, natürlich fährt das Kerwepaar immer mit.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Kerweplatz schon sehr gut besucht: Die großen und kleinen Viernheimer vergnügen sich in den Fahrgeschäfte, stärken sich an den Imbissbuden mit Glühwein und Bratwurst, naschen gebrannte Mandeln oder versuchen ihr Glück beim Dosenwerfen, Bogenschießen oder Entenangeln. Auch am Sonntag ist der Rummel mit der Musik aus allen Ecken und den vielen bunt blinkenden Lichtern ein absoluter Anziehungspunkt. Gerade das Riesenrad vor der Apostelkirche bietet ein imposantes Bild. So genießen die Viernheimer die Kerwe mit Schiffschaukel, Spaßhaus, „Shake“ und Schießstand. su

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018