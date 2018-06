Gemeindefest

Unterhaltung für Groß und Klein

Die evangelische Kirchengemeinde Bürstadt feiert am Samstag, 16. Juni, und am Sonntag, 17. Juni, ihr Gemeindefest in der Heinrichstraße. Bereits vor Beginn des Festes kann samstags ab 14 Uhr im Gemeindesaal Kuchen für den Verzehr ...