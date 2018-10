Überzeugende Torhüterin pariert vier Siebenmeter

Viernheim.. Die Handballerinnen des TSV Amicitia haben gegen den TV Schriesheim einen 29:22-Pflichtsieg gelandet. Wermutstropfen ist der Ausfall von Lara Günther: Es ist noch nicht klar, wie schwerwiegend ihre Verletzung ist.

Die Viernheimerinnen hatten nur am Anfang leichte Schwierigkeiten, als sie mit 0:1 und 1:3 zurücklagen. Doch das Team von Matthias Kolander kam immer besser in Fahrt und drehte den Spielstand zum 6:3. Über die Spielstände 7:6, 10:7 und 12:8 wurden beim 15:12 die Seiten gewechselt. Während in der Defensive des TSV Amicitia ordentlich gearbeitet wurde, machten sich die Südhessinnen in der Offensive das Leben schwer und nutzten die Lücken nicht konsequent genug aus.

Einzig Anna Elfner erwies sich auch in der zweiten Hälfte als treffsichere Rückraumschützin, die von den Gästen nicht in den Griff zu bekommen war. Auf der anderen Seite überzeugte erneut Torhüterin Vanessa Reinhard, die vier Strafwürfe parierte.

Nur Ergebniskorrektur

Die bislang sieglosen Schriesheimerinnen schafften es so nicht, den Gastgeberinnen noch einmal gefährlich zu werden. Mit dem Treffer zum 20:14 durch Julia Fischer war die Entscheidung gefallen, in der 50. Minute warf Elfner den Zehn-Tore-Vorsprung heraus. Das muntere Durchwechseln tat dem Spielfluss des TSV Amicitia keinen Abbruch, wenn auch Schriesheim die letzten Minuten zur Ergebniskosmetik nutzen konnte.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard, Sarah Bäcker, Jacqueline Stein, Anna Elfner (14), Steffi Dietrich (3/2), Jennifer Mieley (1), Julia Fischer (5), Lisa Stein (1), Lara Günther (2), Chiara Conrady, Vivienne König (2), Lena Schaal, Tamara Mohr (1) und Celia Schütz. su

