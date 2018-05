Anzeige

Viernheim.Die Senioren-Mannschaft der TSV-Amicitia-Triathleten hat die Wettkampfsaison 2018 eröffnet. Das erste Rennen führte die vier Starter ins nordhessische Fulda zum 9. Barockstadt-Triathlon. Die Viernheimer gingen in der Besetzung Peter Brandmüller, Matthias Lehnertz, Thomas Stork und Jürgen Thome an den Start.

Bei perfektem Wettkampfwetter galt es die Distanzen ein Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und einen abschließenden Zehn-Kilometer-Lauf zu bewältigen. Peter Brandmüller (2:00:23 Stunden) und Matthias Lehnertz (2:00:35 Stunden) erwischten ein optimales Rennen und konnten im starken Starterfeld auf den Plätzen 9 und 10 ins Ziel kommen. Jürgen Thome komplettierte mit einem 33. Platz in der Einzelwertung (2:18:50 Stunden) das Ergebnis für die Mannschaftswertung. Thomas Stork wurde durch einen technischen Defekt zurückgeworfen und landete nach 2:32:35 Stunden auf dem 43. Rang.

Der TSV Amicitia belegte in der Addition der drei besten Einzelergebnisse den sechsten Platz in der Tageswertung. Für die Viernheimer ist der Start in die Saison damit nahezu optimal gelungen. su