A-Junioren erfolgreich

Viernheim.Zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage – der jüngste Spieltag der Fußballjunioren brachte dem TSV Amicitia Viernheim ganz unterschiedliche Ergebnisse. Die A-Junioren setzten sich mit 3:1 beim VfL Neckarau durch. Paul Hoock traf per Elfmeter zur Führung vor der Pause, ehe Rastin Ansari Khaledi und Marian Pazin auf 3:0 erhöhten.

Die B-Junioren der Blau-Grünen mussten zum Auftakt ihrer Verbandsliga-Saison eine 1:4-Niederlage bei der SpVgg. Neckarelz hinnehmen. Die C-Junioren dagegen setzten sich souverän mit 7:0 bei der TSG Lützelsachsen durch. Während die D1-Junioren eine klare Niederlage gegen die TSG Weinheim kassierten, schafften die D2-Junioren ein 2:2-Remis beim SC Käfertal 2.

Spiele am Wochenende

Mit zahlreichen Heim- und Auswärtspartien wird der Spielbetrieb an diesem Wochenende fortgesetzt. Im Waldstadion stehen sich zum Auftakt des Spieltags am Samstag, 26. September, die E-Junioren gegenüber. Die E2 hat die SG Oftersheim zu Gast, und die E4 spielt gegen DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen 3. Beide Spiele beginnen um 11.30 Uhr.

Zeitgleich haben die D2-Junioren ihr erstes Heimspiel an der Lorscher Straße, Gegner ist FV Fortuna Heddesheim. Die E1-Junioren laufen um 10.30 Uhr bei DJK Feudenheim auf, die E3-Junioren sind um 11.30 Uhr beim FC Badenia Hirschacker gefordert. Nach zwei Siegen in zwei Spielen treffen die C-Junioren auf ein Team, das eine ebenso weiße Weste in der Landesliga hat. Spielbeginn beim Eberbacher SC ist um 12.45 Uhr. Die D1-Junioren gastieren um 16.15 Uhr bei der TSG 91/09 Lützelsachsen.

Unter der Woche sind dann die ältesten Jugendmannschaften gefordert. Die A-Junioren spielen ihre Verbandsliga-Partie am Montag, 28. September, um 19.45 Uhr bei TuS Mingolsheim. Die B-Junioren haben am Mittwoch, 30. September, Heimrecht, wenn es um 19 Uhr im Waldstadion gegen den 1. FC Mühlhausen geht. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.09.2020