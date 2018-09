A-Ligisten sind auswärts gefordert

Viernheim.Nachdem die beiden Viernheimer Mannschaften in der Fußball-Kreisklasse A 2 Mannheim zuletzt im Gleichschritt marschiert waren, konnte am Sonntag nur die SG Viernheim dreifach punkten. Jetzt geht es für beide Teams auf Reisen. Die Reservemannschaft des TSV Amicitia ist bei der SG Hohensachsen zu Gast. Die SG Viernheim muss die knifflige Aufgabe beim ASV Feudenheim bewältigen. Der TSV Amicitia Viernheim II gilt an der Bergstraße als leichter Favorit. Die Reserve der Blaugrünen hat bisher gerade auswärts überrascht. Allerdings werden wohl die besten Kicker in der ersten Garnitur aushelfen, denn dort herrscht große Personalnot. Auch die SG Viernheim ist bei ihrem Auswärtsspiel favorisiert. Mit drei Siegen stehen die Orangenen auf dem neunten Tabellenplatz, während die Mannheimer (Platz 14) noch auf den ersten Saisonerfolg warten. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.09.2018