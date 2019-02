A-Ligisten testen ihre Form

Viernheim.Um rechtzeitig vor dem nächsten Punktspiel Mitte März in Bestform zu kommen, haben auch die beiden A-Ligisten SG Viernheim und TSV Amicitia II für dieses Wochenende Testspiele vereinbart.

Die Orangenen sind am morgigen Sonntag, 17. Februar, 15 Uhr, beim B-Ligisten KSC Schwetzingen im Einsatz und sollten bei dem unterklassigen Gastgeber eigentlich einen Sieg landen können. Deutlich schwieriger wird es am kommenden Mittwoch, 20. Februar, 19.30 Uhr, wenn die Sportgemeinschaft beim hessischen Bezirksoberligisten FSG Riedrode zu Gast ist. Die Hausherren spielen nicht nur in einer höheren Liga, sondern sind dort auch noch Tabellenführer.

Auch die zweite Garnitur der Blau-Grünen will Spielpraxis sammeln und tritt dabei am morgigen Sonntag (12.30 Uhr) beim B-Ligisten SV Rohrhof II an. JR

