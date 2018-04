Anzeige

Viernheim.Im neuen Jahr wird alles besser? Was ist noch übrig von den guten Vorsätzen für das neue Jahr? Mehr Bewegung, Gewicht reduzieren, gesündere Ernährung und so weiter? Alleine fällt das oft schwer, in der Gruppe mit Gleichgesinnten ist das leichter und kann auch richtig Spaß machen. Die Kurse beim Viernheimer Lauftreff können bei den guten Vorsätzen helfen und unterstützen.

Start der Kurse, die über jeweils zehn Wochen gehen, ist Samstag, 5. Mai. Treffpunkt ist immer auf dem Parkplatz im Familiensportpark im Sportgebiet West. Um 14 Uhr geht es dann los. Angeboten wird auch ein Kurs zum Thema Nordic Walking, geleitet von Sabina Stephan. Bei dem Kurs ist auch ein reines Walking möglich.

Ab Dienstag, 8. Mai, wird dann gelaufen. In dem Laufkurs wird eine gesunde und natürliche Lauftechnik vermittelt und auf einen effektiven Laufstil geachtet. Muskeln, Bänder, Sehnen und Knochen werden wie das Herzkreislaufsystem gestärkt und der Stoffwechsel aktiviert. Ziel der Laufanfänger oder Wiedereinsteiger ist es, nach zehn Wochen 30 Minuten ohne Pause zu joggen. Treffpunkt ist immer um 18 Uhr, ebenfalls bei der SG Viernheim.