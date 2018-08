Abenteuer Kreisliga beginnt

Viernheim.Die erste Mannschaft des TSV Amicitia ist nach der Abmeldung für die Landesligasaison 2017/2018 mittlerweile in der Kreisliga Mannheim angekommen. Die Blau-Grünen werden also als Absteiger geführt, für die meist jungen Spieler ist es allerdings ein Aufstieg. Schließlich spielten Becks Buben zuletzt in der A-Klasse und betreten am Sonntag (15 Uhr) fußballerisches Neuland. Zu Gast ist der 1. FC Turanspor Mannheim.

Die Gäste mussten in der Sommerpause einige personelle Veränderungen verkraften. So wechselte Trainer Mehmet Ali Topal zum Landesligisten FC Türkspor Mannheim. Nedim Özbek, im Mannheimer Fußball aber auch ein bekanntes Gesicht, ist der Neue an der Seitenlinie. Turansport ist, wie der TSV Amicitia, ebenfalls noch im Kreispokal vertreten.

Gute Vorbereitung

Nach einem 3:1-Sieg beim FC Hochstätt Türkspor folgte am vergangenen Wochenende in der zweiten Runde ein 4:2-Erfolg beim TSV Neckarau. Die Mannheimer haben überhaupt eine gute Vorbereitung gespielt und nur gegen die SG Unter-Abtsteinach verloren. Aber auch die Hausherren können mit dem bisherigen Verlauf der neuen Saison zufrieden sein. Im badischen Pokal wurde als Kreisligist die dritte Runde erreicht, wo gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim das Aus kam. Dagegen sind die Viernheimer noch im Kreispokal dabei. Auch in den Tests wurden ansprechende Leistungen gezeigt. Die gilt es jetzt in den Punktspielen zu bestätigen.

Die Frage, wer letztendlich in der Startelf stehen wird, hängt sicher auch davon ab, für welche Spieler die Freigabe des bisherigen Vereins vorliegt. Das Gerüst des Teams bilden allerdings die Akteure aus der vergangenen Saison. In erster Linie geht es sicher darum, sich an die rauere Luft und den Körpereinsatz in der Kreisliga Mannheim zu gewöhnen.

Ausgabe der Dauerkarten

Der Fußballsonntag beginnt bereits um 12.45 Uhr, dann werden nach und nach alle Mannschaften des Vereins und deren Trainerteams vorgestellt. Es wird aber auch ein Einlagespiel des Jugendsponsors Dektro Abel gegen eine Auswahl von Nachwuchstrainern geben. Auch die E-Junioren werden ein Freundschaftsspiel austragen. Der Eintritt zur Saisoneröffnung ist frei. Außerdem werden an Vereinsmitglieder Dauerkarten ausgegeben.

