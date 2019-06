Abenteuerliche Klänge und Bilder

Viernheim.Nach der Dokumentation „Er tanzte das Leben“, der das Schicksal eines jüdischen Tanzpaares in der NS-Zeit schildert, zeigte der Maler und Filmproduzent Marian Czura nun im Kunstraum Gerdi Gutperle einen weiteren Film. Darin geht es um den Prozess von seelischem Empfinden bis hin zur Komposition und der Präsentation von Musik. Im Mittelpunkt stehen vier Schüler der Kompositionsklasse des Leiters der Akademie für Tonkunst Darmstadt, Cord Meijering.

Die vier Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren sind bereits exzellente Musiker an verschiedenen Instrumenten und werden von Cord Meijering immer wieder – auch abseits der Musik – an die Thematik herangeführt. Trotz ihres jungen Alters haben es Jakobine Eisenach, Michelle Löffler, Roman Czura und Christoph Bornheimer schon weit gebracht.

Einer der Schüler erwähnt beiläufig, dass bei seiner Komposition auch andere Menschen an seinen Gefühlen teilhaben. Sehr viel deutlicher zu vernehmen, was Cord Meijering mit seiner Ausbildung erreichen will: „Die Jugendlichen sollen nicht unbedingt Komponisten werden, sondern in dieser Gesellschaft einen kulturellen Anspruch formulieren. Sie sollen etwas anderes im Kopf haben, als jemanden tot zu schlagen, der anders denkt als sie.“

Unterstrichen wird diese Erwartung durch spontane Ortswechsel zwischen Darmstadt und Trondheim oder Krakau. Oft stellt sich die Ausbildung als eine abenteuerliche Abfolge von Klängen und Bildern dar. Dabei entsteht auch eine Komposition für einen Koloratursopran. Bei der gemeinsamen Arbeit und den Versuchen, mit Hilfe ihres eigenwilligen Mentors zu einem eigenen Stil zu finden, kommt es auch zu emotionalen Auseinandersetzungen der Schüler mit dem Dozenten sowie amüsanten Situationen.

Zum Abschluss zeigt der Film Konzertszenen mit Ausschnitten aus den Kompositionen der vier jungen Talente. Der Film wurde von Marian Czura produziert, der auch das Drehbuch schrieb und Regie führte.

Bei der Begrüßung stellte Gastgeberin Gerdi Gutperle den Maler und Filmproduzenten Marian Czura vor und wies dabei auch auf die etwa 100 Bilder seiner aktuellen Ausstellung im Kunstraum hin. Das Bemühen Marian Czuras zum Austausch und Dialog sei auch bei seinen Bilden erkennbar, sagte Gerdi Gutperle. Im Anschluss an die Filmvorführung beantwortete Marian Czura bei einer Gesprächsrunde noch zahlreiche Fragen aus dem Publikum.

