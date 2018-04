Anzeige

Viernheim.. Beide sind 70 Jahre alt geworden, da kann man auch gemeinsam feiern, dachten sich der Frauenchor und das Café Rall. Bei „Ton trifft Torte“ wurden für die „Geburtstagsgäste“ leckere Torten und Kuchen serviert. „In 70 Jahren sind immer wieder neue Kreationen entstanden“, erinnert Christine Rall an die Geschichte des Cafés, das 1947 gegründet wurde.

Das Ständchen zum 70. Geburtstag singt der Frauenchor – und feiert sich gleich selbst. Denn fast zeitgleich mit der Konditorei wurde der Chor gegründet. Vorsitzende Sylvia Thoms zitiert den damaligen Dirigenten: „Zielsetzung ist die Gestaltung musikalischer Werte, das musische Element soll als wesentlicher Erziehungsfaktor in die Familie getragen werden.“ Und sie meint: „Diese Aufgabe haben wir ganz gut erfüllt.“ Davon können sich die Gäste beim Auftritt des Chors überzeugen. Bei „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ und „Für Frauen ist das kein Problem“ besingen Frauen die Frauen.

In die Musical- und Schlagerwelt geht es mit „Ich gehör’ nur mir“, „Zwei Boote in der Nacht“ und „Ein Lied kann eine Brücke sein“. Und passend zur Örtlichkeit gibt es „süße“ Songs: „In einer kleinen Konditorei“, „Aber bitte mit Sahne“ und „Hefe“ bringen dem Frauenchor langen Applaus, genauso wie die Zugabe „Ich will keine Schokolade“. su