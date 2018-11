Abhilfe bei Kieferproblemen

Viernheim.Im Kursabend „R.E.S.E.T. Kieferbalance” des Familienbildungswerk (FBW) bekommen die Teilnehmer einen Einblick in die Methode von Philip Rafferty. Diese kann vielen Störfaktoren im gesamten Organismus entgegenwirken wie Zahnregulierungen und -operationen, Zähneknirschen, Müdigkeit, Schwindel, Sehstörungen, Ohrengeräusche, Nacken- und Schulterschmerzen. Ebenso ist die Methode anwendbar bei Schleudertrauma, Stresserscheinungen, Kopfschmerzen, Bein-, Knie- und Fußschmerzen. Die Behandlung ist nicht nur für Erwachsene, sondern für Kinder und Jugendliche nach Eingriffen im Zahn- und Kieferbereich geeignet. Der Kursabend findet am Donnerstag, 15. November, von 19.30 bis 21.15 Uhr unter der Leitung von Kerstin Bäuerle-Grün statt und kostet 14 Euro. Anmeldungen nimmt das FBW unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder auch per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

