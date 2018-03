Abschied mit Bestnote

Anzeige

Das hat gedauert: Viereinhalb Jahre ist es her, dass die Stadt Viernheim den damaligen Musikschulleiter Claus Schmitt vor die Tür gesetzt hat. Langwierige juristische Auseinandersetzungen über die Rechtmäßigkeit der fristlosen Kündigung waren die Folge. Nach der krachenden Niederlage der Kommune vor Gericht schleppten sich die Verhandlungen um einen finanziellen Kompromiss dahin. Nun ist die Einigung da, das Arbeitsverhältnis zwischen den Konfliktparteien beendet: Beide Seiten können aufatmen.

Am Ende des Rechtsstreits steht eine Pressemitteilung, zu der sich die Stadt als ein Ergebnis des Vergleichs verpflichtet hat. Weil die Erklärung gegenüber der Öffentlichkeit keine Zahlen enthält, wirkt sie auf den ersten Blick lapidar. Doch sie hat es in sich. Schmitt sei „nun“ aus dem Amt als Musikschulleiter ausgeschieden: Das heißt, die Kommune hat sich offenkundig erlaubt, seit dem Kündigungsversuch zwei Mitarbeiter in Führungsposition gleichzeitig zu beschäftigen – oder zumindest zu bezahlen. Unabhängig von den Verdiensten Schmitts aus anderen Beschäftigungen – die in solche Berechnungen einfließen – dürfte der Schaden für die Stadt erheblich sein. Zumal gut 19 000 Euro an Gerichts- und Anwaltskosten noch obendrauf kommen.

Diese Summen schmerzen den Steuerzahler. Was den Bürgermeister vor allem schmerzen dürfte, ist das Arbeitszeugnis, das er seinem erbittert kämpfenden Widersacher per Presseerklärung zum Abschied ausstellen musste. In Schulnoten ausgedrückt, schließt es mit einer glatten Eins. Schmitt erhält vom Magistrat die Würdigung, die dessen Freunde, viele Schüler und Musikschullehrer – sowie Baaß’ politische Kontrahenten – lange angemahnt hatten. Das verspätete Lob bringt dem streitbaren Pädagogen zwar nicht den geliebten Job zurück. Genugtuung dürfte er schon verspüren. Claus Schmitt geht endgültig – aber er geht als moralischer Sieger.