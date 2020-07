Abschieds-Elfchen für Viertklässler

Viernheim.Das Foyer der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) hängt voller liebevoll gestalteter Lehrerelfchen und in der Hildegardkirche ziert ein Regenbogen die Empore. Die Kultur des Abschiednehmens, die in der Fröbelschule während der letzten Schulwochen bereits Tradition ist, wurde auch in diesem Jahr gemeinsam von Schulseelsorge, Schulleitung und den Klassenlehrerkräften gepflegt.

„Herausfordernd war es, dies den Corona-Auflagen anzupassen. Glücklich sind alle, dass dies trotzdem möglich war“, heißt es in einer Mitteilung vonseiten der Schule. So setzten sich die Klassen gemeinsam mit ihren Lehrerkräften und der Schulseelsorgerin, Christina Feifer, während eines Labyrinth-Tages mit dem Lebensweg und der gemeinsamen Zeit auseinander. Die Schule bietet diesen kreativ-besinnlichen Vormittag zum Schuljahresende inzwischen seit zehn Jahren an.

Wertschätzende Abschieds-Elfchen für alle Lehrer werden sonst beim letzten Treppensingen verlesen. Dieses Mal wurde für die Kinder ein ganzes Klassenelfchen-Heft sowie eine vollgesteckte Wäscheleine zur Selbstbedienung organisiert.

Leicht abgeändert fand auch der Einsatz des Kinderrates statt. Statt im Rahmen einer kurzen Ansprache das Abschiedsgeschenk, ein symbolisches „Set für alle Fälle des Lebens“ zu verschenken, wurde ein selbst gedrehtes Filmchen vorgeführt.

Symbol für Wendepunkt

In der Hildegardkirche verabschiedete man die Kinder klassenweise. Hier fand Schulleiter Markus Taube auch die Gelegenheit, Janine Dessi, die Mutter einer Viertklässlerin, für ihre Dienste als Gesamtelternbeiratsvertreterin zu würdigen und ihr mit einem kleinen Präsent zu danken.

Begleitet von Christoph Wunderles Gesang zu dem Lied „Ich schenk dir einen Regenbogen“ verließen die Kinder schließlich durch einen bunten Regenbogen die Kirche. „Ihr seid an einem Wendepunkt eures Lebens und geht durch eine neue Tür. Dafür steht der Regenbogen“, so Feifer. „Wir sind froh, die Kinder bewusst und behutsam beim Abschiednehmen begleiten zu können und haben es als schön und berührend empfunden“, so das Fazit von Verantwortlichen und Eltern.

Ehrung für besondere Verdienste

Geehrt wurden in der letzten Schulwoche auch Kinder für besondere Verdienste im sozialen und sportlichen Bereich. Dazu gehören die Kinder des Kinderparlamentes (Klasse 1 und 2) sowie des Kinderrates (Klasse 3 und 4), die sich für die Belange ihrer Mitschüler einsetzen. Dafür erhielten sie aus den Händen von Sally Maas, Christina Feifer und Christoph Wunderle, der die Schwimmwettkampfkinder ehrte, eine Urkunde. red

