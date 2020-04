Abstand wird auch auf dem Pausenhof kontrolliert

Viernheim.Kleine Lerngruppen, gestaffelte Pausenzeiten und getrennte Eingänge: Mit diesen und anderen Maßnahmen wollen sich Viernheimer Schulen vor dem Coronavirus schützen, wenn der Unterricht am Montag in Teilen wieder aufgenommen wird. „Größere Klassen werden aufgeteilt, sodass höchstens 15 Schüler in einem Raum unterrichtet werden“, erklärt Markus Taube, Leiter der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS). Jeder Schüler bekommt dann einen eigenen Tisch. In den Pausen sollen Lehrer als Aufsicht dafür sorgen, dass die Schüler durchgehend einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander einhalten.

Diese Regeln gelten auch an der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH), wie Leiterin Cornelia Kohl berichtet. „Da viele Schüler mit dem Fahrrad kommen, werden die Lehrer schon morgens an den Fahrradständern kontrollieren, dass die Abstandsregeln eingehalten werden.“ Die Schüler bekommen zudem Namensschilder auf die Tische, damit alle ohne Gedränge zu ihren Plätzen finden. Dort sollen dann auch Informationsblätter mit wichtigen Hygiene-Regeln bereit liegen. Eine Maskenpflicht besteht an hessischen Schulen zwar nicht, „wir empfehlen aber, Masken zu tragen“, so Kohl. Mitbringen müssten diese die Schüler selbst, auch wenn das Schulamt den Bildungseinrichtungen am Sonntag noch die Möglichkeit bietet, sich mit Masken und Desinfektionsmittel einzudecken.

Um mehr Räume zur Verfügung zu haben und den Unterrichtsbeginn bei verschiedenen Klassen staffeln zu können, ist außerdem das Bildungsangebot eingeschränkt. „Im Jahrgang, der 2021 sein Abitur machen soll, werden zum Beispiel nur die Leistungskurse sowie Deutsch und Mathematik unterrichtet“, erklärt Kohl.

In gleicher Weise wird vorerst bis zum 4. Mai an der Albertus-Magnus-Schule verfahren, wie Leiterin Ursula Kubera mitteilt. Auch sonst gelten dort in großen Teilen dieselben Regeln wie an FFS und AvH.

An diesen Schulen gibt es zudem eine Notbetreuung für Kinder bis zur sechsten Klasse, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. „Notbetreuung und Präsenzunterricht finden aber in unterschiedlichen Trakten statt“, betont FFS-Leiter Taube.

Unklarheit herrschte am Freitagmittag noch darüber, welche genauen Folgen ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshof haben würde, das die Schulpflicht für Viertklässler außer Kraft setzte. „Es stellt sich die Frage, ob wir dennoch Unterricht für die betroffenen Schüler anbieten müssen“, so Taube. Am Abend erklärte ein Sprecher des Kreises Bergstraße jedoch: „Es findet am Montag kein Unterricht für Viertklässler statt.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.04.2020