Abstieg steht endgültig fest

Viernheim.„Ich weiß gar nicht, wie die anderen Vereine gespielt haben“, sagt Mirco Ritter und schaut fragend in die Runde. Abteilungsleiter Ralf Schaal schüttelt nur den Kopf, da weiß der Trainer der Handballherren Bescheid: Der Abstieg des TSV Amicitia aus der Baden-Württemberg-Oberliga ist besiegelt.

Zu seinen Spielern hat sich schon herumgesprochen, dass Blaustein gewonnen und Remshalden einen Punkt geholt hat. Der Nichtabstieg und auch der Relegationsplatz sind nach der eigenen 38:43-Niederlage gegen den TV Plochingen kein Thema mehr. Die Spieler sitzen frustriert und enttäuscht auf dem Hallenboden; nach einem Jahr müssen sie wieder zurück in die Badenliga. Dabei hatten sie es gegen den TV Plochingen eigentlich in der Hand, ein echtes Endspiel am letzten Spieltag zu bekommen. Doch erneut wurde der TSV Amicitia für seine Abwehrschwäche bestraft.

In der ersten Halbzeit bewegten sich die beiden Mannschaften noch auf Augenhöge, wobei der TV Plochingen schon zeigte, dass er zu den besseren Mannschaften in der Oberliga zählt. Beim 5:4 war Viernheim sogar noch vorne, lag aber wenig später mit 5:8 im Hintertreffen. Diesem Rückstand lief die Mannschaft fast die ganze erste Hälfte hinterher. Erst kurz vor dem Ende war der TSV Amicitia wieder dran, Walther markierte den 17:17-Ausgleich. Aber zwei schnelle Gegentore führten doch zum Pausenrückstand (17:19).