Absurdes am Fließband

Das Comedy-Duo Ulan und Bator sorgt für Furore. © Pietsch

Viernheim.„Hauptstadt der Mongolei?“ – da haben Rätselfreunde eigentlich keine Probleme, die beiden Worte in die entsprechenden Kästchen einzufügen. Ulan & Bator haben mit einem Kreuzworträtsel aber so gar nichts am Hut, das irreparable Duo passt aber auch in keine Schublade. Nicht Comedy, nicht Kabarett und auch nicht Satire. Dafür wortgewaltig, hintersinnig und immer wieder Skurriles, was das Publikum im Treff im Bahnhof (TiB) in jeder Minute forderte.

Was harmlos begonnen hatte, entwickelte sich schnell zu einer Mischung aus Singen, Tanzen, Schauspielern, Sinnieren und Improvisieren. Sebastian Rüger und Frank Smilgies kamen daher wie Bänker oder Anlageberater, im feinen Zwirn, Anzug und Krawatte. Kaum hatten die Jungs ihre gestrickten bunten Bommelmützen übergestreift, schien die Logik abgeschaltet zu sein. Hüte müssen also nicht aus Aluminium sein.

Virtuose Gesellschaftskritik

Absurd ging es weiter. Klassisches Theater, Kabarett, Comedy, a cappella, Slapstick vermischten sich zu einer virtuosen und witzigen Gesellschaftskritik, die zu wahr ist, um nicht doch verrückt zu sein. Die Übergänge zwischen Improvisation und Inszenierung sind fließend, aber auch abrupt. Da vermieten Eltern die Vornamen ihrer Kinder als Werbefläche. Ein Regierungssprecher kommentiert die Schnick-Schnack-Schnuck-Krise. Es gibt das Lemming-Kai-Lied und eine Lektion in Business-Yoga, und das in einer Geschwindigkeit, die die Chaiselongue-Gäste verwirrte.

Wer Bator und wer Ulan ist, ist nämlich noch immer nicht geklärt. Das ist aber auch unwichtig. Irgendwann wollten beide nicht mehr die Ideen Anderer umsetzen sondern Eigenes produzieren: Ulan & Bator waren geboren. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019