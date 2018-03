Anzeige

Viernheim.Für die Viernheimer Handballer wird der Kampf um den Klassenerhalt in der Baden-Württemberg-Oberliga immer schwieriger. Auch das Heimspiel gegen TuS Steißlingen ging verloren. Mit 36:39 unterlag der TSV Amicitia und liegt jetzt auf dem vorletzten Tabellenplatz. 36 Tore in eigener Halle sollten eigentlich zum Sieg reichen. Aber zu oft taten sich Lücken in der Abwehr auf, die Steißlingen immer wieder nutzen konnte.

Die Gäste kamen schon besser in die Partie und legten ein 0:3 vor. Erst nach acht Minuten gelang Marcel König der erste Viernheimer Treffer zum 1:3. In Überzahl konnte der TSV Amicitia anschließend auf 4:5 verkürzen. Nach dem 4:6 sorgten Knierim und Hubert mit schnellen Toren für den 6:6-Ausgleich. Aber genauso schnell lag man wieder mit drei Toren im Hintertreffen (6:9). Schwächen in der Defensive und technische Fehler im Angriff ermöglichten Steißlingen, die Führung auf 10:16 auszubauen. Mit nahezu dem gleichen Rückstand ging es in die Pause (15:20).

Der TSV Amicitia hatte sich viel vorgenommen für das Heimspiel und packte nach dem Seitenwechsel seinen ganzen Kampfeswillen aus. Zwei Tore, von Geisler und Willner, in den ersten 70 Sekunden brachten Viernheim auf 17:20 heran. Steißlingen legte nochmals das 17:21 nach, dann ging die Aufholjagd weiter. König und Willner stellten die Anzeigetafel auf 20:21. Beim Zwischenstand von 21:22 parierte Dennis Hoffmann einen Siebenmeter, und im Gegenzug landete der Ball zum 22:22 im TuS-Tor. Nur Augenblicke später gelang die erste Viernheimer Führung, als Koch zum 24:23 traf. Steißlingen glich aus und holte sich den Vorteil zurück, der TSV Amicitia musste stets reagieren. Der Spielfluss geriet ein wenig ins Stocken, weil sich die Spieler beider Seiten mehrmals die Entscheidungen des Schiedsrichter-Gespanns Andrej Großmann/Alexander Kern erklären ließen. An den Pfiffen der Unparteiischen lag es dennoch nicht, dass Steißlingen mit dem 29:32 wieder einen größeren Abstand herauswerfen konnte.