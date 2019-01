Acht neue Referentinnen

Viernheim.Das Familienbildungswerk (FBW)hat in einem eigenen Kurs acht neue Kursleiterinnen ausgebildet. Am letzten Tag der dreimonatigen Qualifizierungsmaßnahme wurde das Zertifikat überreicht.

Weil in der Bildungsstätte ein Mangel an PEKIP-Leiterinnen bestand, entstand die Idee, ein eigenes Konzept für das Familienbildungswerk zu entwickeln. Sozialpädagogin Elisabeth Haas, Hebamme Antje Schönholz und eine Frühpädagogin erarbeiteten in den Jahren 2015/16 das Konzept für Mutter/Vater mit Kind im ersten Lebensjahr. Unter dem Titel „Babyzeit“ starteten im Frühjahr 2017 die ersten Kurse im FBW. Gleichzeitig nahmen Antje Schönholz, Elisabeth Haas und Michaela Mann an einer Fortbildung für „PerLe“ im Bistum Limburg teil. „PerLe“ steht für „Positives erstes Lebensjahr“ und ist ein Kursangebot im katholischen Kontext, konzipiert mit dementsprechenden Menschenbild und dem Bewusstsein um die Stellung und Bedeutung der Familie. „Die Nachfrage nach Kursen im ersten Lebensjahr ist in unserem Haus deutlich gestiegen“, erzählt Elisabeth Haas, dass man daraufhin die Qualifizierung weiterer Referentinnen in Angriff genommen habe. Als Kursleiterin konnte Anja Düringer gewonnen werden, die bereits Haas, Schönholz und Mann geschult hatte. Die Erziehungswissenschaftlerin aus dem Bistum Limburg begann im Oktober mit der Schulung der acht Teilnehmerinnen. Die Ausbildung umfasst 78 Unterrichtseinheiten.

Freude bei den Teilnehmern

„Wir als Familienbildungswerk sind sehr stolz, dass wir diese Fortbildung realisieren konnten“, bedankte sich Elisabeth Haas am Ende des Kurses. Über das Zertifikat freuten sich Simone Ernst-Geier, Judith Burk, Anke Jakobs, Claudia Maier, Marina Maier, Angelika Oberrhein, Luisa Siegler und Theresa Rödlmaier. Die PerLe-Leiterinnen werden nach und nach im Familienbildungswerk als Kursleiterinnen eingesetzt, etwa alle sechs bis acht Wochen startet ein neuer PerLe-Kurs. Als erste Kursteilnehmerin hat Simone Ernst-Geier bereits ihren ersten eigenen Kurs gestartet. Theresa Rödlmaier wird die PerLe-Kenntnisse in der „Johannesbärchen“-Gruppe anwenden, die sie ehrenamtlich in der Pfarrei Johannes XXIII. begleitet. su

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019