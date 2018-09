Achtzehn Titel im heimischen Stadion

Viernheim.Im Viernheimer Waldstadion fanden die Südhessischen und Kreismehrkampfmeisterschaften statt. Die Athleten des ausrichtenden Vereins TSV Amicitia sicherten sich dabei sieben südhessische und elf Kreismeistertitel. Dabei feierten vor allem die Jugendlichen der U18, U20 und die Aktiven Sieger.

Susan Münchenbach verteidigte im Dreikampf der Frauen (100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen) erfolgreich ihre vier Titel aus dem Vorjahr. In den beiden Einzelwertungen landete sie vor Vereinskollegin Nadine Gutperle. Zusammen mit Michelle Leier siegten beide zudem in den Mannschaftswertungen der Kreismeisterschaften und der Region.

In der weiblichen Jugend U20 überraschte Jasmin Becht und gewann den Titel in der Kreiswertung. Die 17-Jährige startete eine Altersklasse höher, um zusammen mit Katharina Stumpf und Katharina Jorch eine Mannschaft zu bilden. Und das zahlte sich aus. Sie sicherten sich in beiden Meisterschaftswertungen den Titel.

Nicht weniger erfolgreich waren die Viernheimer in der Jugend U18. Wie Münchenbach stand auch Emilie Meier gleich vier Mal ganz oben auf dem Treppchen. Eine Stufe unter ihr landete Kira Hambücher jeweils auf dem zweiten Platz. Zusammen mit Chantal Schramm waren beide in den Mannschaftswertungen erfolgreich. Mit gerade einmal 30 Punkten Vorsprung sicherten sich die drei Viernheimerinnen die Titel vor den Athletinnen des TV Reisen.

Jonas Ersin Atcapar lies im Fünfkampf der männlichen Jugend U18 souverän die Konkurrenz hinter sich. Über 100 Meter sicherte er sich die Führung und gab sie darauf weder im Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung oder über 400 Meter wieder ab. Für eine weitere Überraschung sorgte Elias Maurer. Er sicherte sich in seinem ersten Wettkampf überhaupt den Kreismeistertitel im Vierkampf der M14 (100 Meter, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen). Ebenfalls Kreismeister wurde Raphael Botta in der M12. Sein Vierkampf bestand aus dem 75 Meter-Sprint, Weitsprung, Ballwurf und dem Hochsprung.

Siege an U12

Die Mannschaftstitel der Kreiswertung der männlichen Kinder U12 sicherten sich Tobias Kumb, Luca Kohl und Niklas Fast. Bei den Mädchen der gleichen Altersklasse ging der Sieg an Nina Stöhr, Alesia Gojani und Sofia Ibach. Die drei gewannen zudem auch den Titel der Südhessischen Meisterschaften.

Für die meisten Leichtathleten des TSV Amicitia war es der letzte Wettkampf der Saison. Susan Münchenbach, Annemarie Baumann und Christina Müller wagen am kommenden Wochenende noch einen Ausflug zu den Deutschen Meisterschaften im Steinwurf und Schleuderball. Baumann und Müller konnten sich dort zusammen mit Melanie Ludwig den Titel in der Mannschaftswertung der W20 sichern. Gemeinsam mit Münchenbach wollen sie diesen Erfolg wiederholen. cm

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018