Ackermann liest im Eiscafé „Riviera“

Viernheim.Beim „Lebendigen Adventskalender “ hat gerade die zweite Halbzeit begonnen. Leitgedanke dieser Gemeinschaftsaktion von City-Gemeinschaft und Stadt – beteiligt sind die Wirtschaftsförderung und das Kommunale Freizeit- und Sportbüro – ist die Besinnlichkeit in der Vorweihnachtszeit: An jedem Tag sollen die Teilnehmer für ein paar Minuten den Stress und die Hektik des Alltags vergessen können. Am Freitag wird um 17 Uhr das 14. Türchen geöffnet. Im Eiscafé „Riviera“ ist Literaturexperte Stefan Ackermann zu Gast und liest bei italienischen Heißgetränken und Gebäck einige besinnliche Geschichten vor. Eine starke Publikumsresonanz garantieren auch das Instrumental- und Vokalquartett Fiddler´s Red (im „Café Rall“) am Samstag und Tenor Claus Eisenmann (im Küchenstudio „Küchen mit Biss“) am Sonntag, beide Auftritte beginnen um 17 Uhr. JR

