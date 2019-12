Advent im Stil der frühen Neuzeit

Viernheim.Ein außergewöhnliches Adventskonzert bei Kerzenschein erlebten die Besucher am Samstagabend in der gut besetzten Auferstehungskirche am Berliner Ring. Die Viernheimer Kantorei hatte das Ensemble für Alte Musik La Voilotte unter der Leitung von Elisabeth Zehm-Thoma und das Vokalensemble Singing Friends eingeladen. Die Konzertbesucher erlebten eine musikalische Adventsfeier im Stil der frühen Neuzeit.

Schon die Instrumente von La Voilotte waren für viele Konzertbesucher eine Überraschung. Mehrere unterschiedliche Blockflöten, wuchtige Gamben und eine langstielige Theorbe trugen die Melodie. Der Konzertabend war das erste gemeinsam gestaltete Programm mit dem Vokalensemble in diesem Jahr. Umso höher war die perfekte Gemeinschaftsleistung zu bewerten.

Die meisten Kompositionen stammten aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Sie wurden von dem Vokal- und dem Instrumental-Ensemble teils gemeinsam, teils aber auch getrennt interpretiert.

Nach einer kurzen Einführung der musikalischen Leiterin Zehm-Thoma begann das Vokalensemble den Abend mit „Hodie Christus natus est“ von Giovanni Gabrieli (1555 bis 1612). Die teils recht farbigen Akkorde waren ein Merkmal dieser venezianischen Komposition.

Eindrucksvolle Botschaft

Blockflöten und Gamben präsentierten mit „A Division On A Ground“ von einem unbekannten Komponisten eine eindrucksvolle Adventsbotschaft. „Puer natus in Bethlehem“ komponierte Josef Rheinberger (1839 bis 1901). Das deutsche Weihnachtslied „Zu Bethlehem überm Stall“ nach einem Text von Theodor Storm sang das Vokalensemble a capella, ebenso das englische Lied „The First Nowell“. Auch die beiden Kompositionen „Heigh Ho Holiday“ und „As It Fell On A Holie Eve“ von Anthony Holborne (1599) kamen aus England. Besonders eindrucksvoll war ein Solo an der Theorbe mit der „Toccata seconda“ von Giovanni Kapsberger (1580 bis 1651). Als weiteren internationalen Beitrag brachte das Instrumentalensemble in voller Besetzung „Fantaisie – Allemande – Courante“ von Marin Marais.

Eine Seltenheit hatte der Abend zu bieten, denn mit der vom Instrumentalensemble gespielten „Sonata Prima“ von Isabella Leonarda (1620 bis 1704) war auch eine Frau als Komponistin vertreten.

Bei einem Konzert in der Adventszeit durfte natürlich auch Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) mit seiner tiefen Religiosität nicht fehlen. „Uns ist ein Kindlein heut geborn“ wurde von der Instrumentalgruppe und den Sängern gemeinsam herrlich interpretiert. Das glanzvolles Finale, gestaltet von allen Mitwirkenden, bildeten die Kompositionen von Johannes Eccard (1553 bis 1611) „Ich steh an deiner Krippen hier“ und, als Losung des Abends, „Freut euch, ihr Christen alle“.

Nach minutenlangem Beifall dankte Pfarrer Markus Eichler Musikern und Sängern für diesen eindrucksvollen Abend. Abgerundet wurde die außergewöhnliche Adventsfeier mit dem vom Publikum gesungenen Kanon „Magnificat“.

