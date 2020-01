Adventskalender-Aktion bringt 16 000 Euro ein

Viernheim.Durch die unendlichen Weiten des Universums reisen und neue Galaxien kennenlernen, dieses Vergnügen wurde Gewinnern und Sponsoren der Aktion „Adventskalender“ des Lions Club zu teil. Gut 170 Besucher nutzten die Sondervorstellung des Streifens „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ im Kinopolis, die eigens für die glücklichen Besitzer eines Kalenders und die Unterstützer organisiert wurde.

Lions-Präsident Harald Hofmann nutzte die Gelegenheit, um vor großem Publikum auf die bisher sechs Kalenderausgaben zurückzublicken und weitere Aktivitäten des Clubs vorzustellen. „Dieses Projekt wurde zu einer wahren Erfolgsgeschichte, von Jahr zu Jahr hat sich das Ergebnis verbessert. Dafür gilt unser Dank sowohl den Sponsoren als auch den Käufern des Adventskalenders“, zog Hofmann ein positives Fazit und nannte auch Zahlen.

Demnach wurden zuletzt 4000 Kalender zum Stückpreis von fünf Euro verkauft und dabei mehr als 800 Preise im Gesamtwert von 25 000 Euro verlost. Zu gewinnen gab es diesmal einen achtägigen Aufenthalt in Marokko im Wert von 3000 Euro, zwei mehrtägige Reisen nach Berlin, Eintrittskarten für Bundesligaspiele der Frankfurter Eintracht, einen Fernseher, eine Apple Watch, Karten für das internationale Reitturnier auf dem Maimarkt und viele kleinere Preise. So wurde zum Beispiel täglich eine Kiste Bier verlost.

„Mit der Aktion sind wir auf diesem Sektor in der Region einsame Spitze“, so der Lions-Chef. Der Reingewinn des Adventskalenders betrug knapp 16 000 Euro und damit etwas mehr als 2018. Mit den Erträgen wurden zahlreiche Projekte unterstützt, wie die Gesundheitsförderung durch die Klasse 2000, Gewaltprävention, der Hospizverein, die Lebenshilfe, Kindergärten, Sportvereine und das Lernangebot des Vogelparks. Insgesamt wurden 2019 fast 35 000 Euro ausgeschüttet.

„Bei uns fließt kein Cent in Verwaltungsaufgaben, alles kommt Vereinen und Organisationen in Viernheim zugute“, erklärte Hofmann. Im Vorfeld war wieder jede Menge ehrenamtliche Arbeit notwendig. „Das beginnt mit der Auswahl des Kalendermotivs, das mittlerweile von Grundschülern in einem Wettbewerb gefertigt wird. Es macht unseren Leuten aber auch viel Freude. Schließlich erleben wir bei der Übergabe unserer Spenden immer wieder zufriedene Menschen.“ JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020