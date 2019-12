Ärzte spenden 5900 Euro an Hospiz

Viernheim.„Die wichtige Arbeit, die im Hospiz geleistet wird, findet in der Gesellschaft nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient“, machte Nikolaos Michaelides deutlich. Aus diesem Grund hätten die Ärzte in der Satzung des Gesundheitsnetzes Viernheim (GNV) auch beschlossen, im Falle einer Vereinsauflösung – die jetzt offiziell vom Registergericht in Darmstadt bestätigt wurde – den gesamten Überschuss ans Hospiz Schwester Paterna zu spenden, erklärte der ehemalige GNV-Vorsitzende.

So konnte Michaelides am Mittwochnachmittag an Hospizleiterin Heike Heidelberger einen Scheck über 5900 Euro übergeben. „Da wir fünf Prozent der gesamten Versorgungskosten selbst aufbringen müssen, sind wir auf Spenden angewiesen und für jeden Betrag dankbar“, sagte Heidelberger. Dass jetzt fast 6000 Euro mehr zur Verfügung stehen, sei „einfach überwältigend“.

Wofür der Betrag verwendet wird, ist noch nicht entschieden: „Das Geld fließt erst mal in einen großen Topf“, sagte die Hospizleiterin, „aber vielleicht investieren wir es in ein üppiges Weihnachtsessen für unsere Bewohner oder nutzen es für den Ausbau des Gartens“. cao

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019