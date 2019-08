Akina Ingold singt für Silly

Viernheim.Die evangelische Auferstehungsgemeinde Viernheim lädt gemeinsam mit der Christusgemeinde am Wochenende, 24. und 25. August, zu Konzerten und Mitmachaktionen rund um die Auferstehungskirche ein. Von Kinderschminken und einem „Spaßmobil“ bis hin zum Stand des Kreativtreffs haben sich die Verantwortlichen ein buntes Programm ausgedacht. Unter dem Motto „Alle unter einem Dach“ will Pfarrer Markus Eichler beim Gemeindefest gleichzeitig auf die anstehende Dachsanierung der Auferstehungskirche aufmerksam machen.

Das Festwochenende beginnt am Samstag mit der Tour „Orgel & Bike“. Um 14.30 Uhr ist Treffpunkt an der Auferstehungskirche. Von dort werden mit dem Fahrrad drei Orgelkonzerte angesteuert, die aber auch einzeln besucht werden können.

Los geht es um 15.15 Uhr in der Petruskirche Mannheim-Wallstadt mit dem Konzert „Bach & Dur“. Um 16.30 Uhr wird in der evangelischen Stadtkirche Ladenburg die Orgel zum zweiten Mal bei „Bach & Buxtehude“ erklingen. Das Abschlusskonzert findet um 18 Uhr in der Auferstehungskirche Viernheim statt. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten. Im Anschluss lassen die Besucher den Abend unter der Luthereiche ausklingen.

Mit einem Gottesdienst beginnt der Gemeindefest-Sonntag um 11 Uhr. Danach erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Platzkonzerten des Posaunenchores, einer „Spaßmaschine“ und vielen Mitmachaktionen. Eis, Waffeln, Steaks und Würstchen vom Grill oder Kaffee und Kuchen sorgen für die nötige Energie. Kinder können sich auf einer Hüpfburg der Johanniter austoben und sich schminken lassen. Für zehn Euro werden erstmalig Einweg-Vogelfutterhäuschen angeboten, mit denen die Käufer doppelt helfen können: den einheimischen Singvögeln und bei der Kirchendachrenovierung. Denn die Hälfte des Betrags kommt dieser Baumaßnahme zugute. Für diejenigen, die nicht zu Fuß oder mit dem Rad zum Gemeindefest kommen, öffnet die Firma Hommel Hercules Werkzeughandel (Heidelberger Straße 52) ihren Parkplatz.

Bekannt aus Casting-Show

Seinen Abschluss findet das Gemeindefest am Sonntag um 17 Uhr mit einem Benefizkonzert der Sängerin Akina Ingold. Die Teilnehmerin der Casting-Show „The Voice of Germany“ und Absolventin der Popakademie Mannheim verspricht mit ihren Freunden einen hochwertigen und abwechslungsreichen Musikgenuss. Der Eintritt ist frei.

Nach dem Konzert wird um eine Spende für das Projekt „Ein Kind – ein Baum“ gebeten. Diese Initiative des Vereins Focus macht es möglich, in der afrikanischen Partnerregion Silly in Burkina Faso zusammen mit dortigen Schulen 10 000 Obstbäume zu pflanzen. cao

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.08.2019