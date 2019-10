Aktion gegen häusliche Gewalt

Viernheim.Die Aktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ des Arbeitskreises gegen häusliche Gewalt im Kreis Bergstraße beginnt am Freitag, 1. November, in neun Viernheimer Bäckereien. Alle Bürger, die dort einkaufen, sollen so auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam gemacht werden. Dafür gehen 9000 Aktionstüten über die Ladentheke. Folgende Bäckereien nehmen teil: Axel Krämer Bäckerei-Konditorei (Theodor-Heuss-Allee 47), Bäckerei Café am Eck (Kreuzstraße 91), Birgits Bäckerladen (Weinheimer Straße 28), Grimminger (Rathausstraße 17 bis 19 und Ladenburger Straße 7), Harry’s Backparadies (Kettelerstraße 6, Rathausstraße 101, Neckarstraße 28) sowie Rettig Harry’s Backparadies (Lorscher Straße 27). red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.10.2019