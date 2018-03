Anzeige

Viernheim.. Der katholische Frauenbund unterstützt die Aktion „Solibrot“, die Bestandteil der bundesweiten Fastenaktion des Misereor-Hilfswerks ist. „Solibrot“ bedeutet, dass pro verkauftem Laib Brot ein Anteil von 50 Cent gespendet wird. Der Erlös geht an die Hilfsprojekte von Misereor und dabei vor allem an ein Projekt zum Stopp der Genitalverstümmelung von Frauen. Noch bis Karsamstag, 31. März, sind Brote bei den Kooperationspartnern des Frauenbundes erhältlich. Die „Vernemer Backstub“ in der Wasserstraße 69 und das Café Kempf in der Rathausstraße 29 bieten das „Solibrot“ an. Bei „Birgit’s Bäckerladen“ in der Weinheimer Straße 28 ist eine Spendenbox aufgestellt. su