Anzeige

Viernheim.Der Schöpfungskreis der Pfarrgemeinde Johannes XXIII. hat mehrere Aktionen „Gegen das Insektensterben“ geplant, um Zeichen zu setzen und zu sensibilisieren. Die Gruppe hat sich mit einer Studie von Caspar Hallmann von der Radboud-Universität in Nijmwegen befasst: Die drastischen Bestandseinbrüche von Insekten sind real, wie eine Langzeitdokumentation mit Standard-Flugfallen für geflügelte Insekten nachweist. Bei Erhebungen in 63 deutschen Schutzgebieten zwischen 1989 und 2016 wurde ein Rückgang von 76 Prozent (im Hochsommer bis zu 82 Prozent) der Fluginsekten-Biomasse festgestellt.

Die Verluste betreffen offenbar die meisten Arten – von Schmetterlingen, Bienen und Wespen bis zu Motten und anderen flugfähigen Arten, die ausnahmslos als Bestäuber von Wild- und Nutzpflanzen oder zumindest als Beutetiere für Vögel wichtig sind. Rücksichtsloser Raubbau mit der Natur und kritikloser Einsatz von ertragsoptimierenden Pflanzenschutzmitteln haben zu dieser Situation geführt.

Als Zeichen, mit der von Gott anvertrauten Schöpfung sorgsam umzugehen, hat der Kreis mehrere Aktionen. Am Samstag, 24. März, werden um 10 Uhr bienenfreundliche Sträucher an der Marienkirche gepflanzt. Zudem können bis 13 Uhr Vogelnistkästen gebaut werden. Am 22. April gibt es um 11.30 Uhr einen Vortrag über Imkerei und Bienensterben im Pfarr- und Jugendheim. Für Sommer ist das Bauen von Insektenhotels geplant, im Herbst der Besuch des Wasserwerks Käfertal. su