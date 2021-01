„Aktuell keine Corona-Fälle“

Viernheim.. Erstmals seit Dezember konnte bei keinem Bewohner des Forums der Senioren das Coronavirus nachgewiesen werden. Das teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit. In der vergangenen Woche seien bei allen Senioren Schnelltestreihen durchgeführt geworden – mit ausnahmslos negativen Ergebnissen. Die Stadt spricht von „guten Nachrichten“ für das FdS zu Beginn des neuen Jahres.

Laut der Pressemitteilung hat das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße mittlerweile die der Einrichtung auferlegten Vorsichtsmaßnahmen „ein Stück weit“ gelockert. Die zuletzt noch für zahlreiche Bewohner bestehende Isolationspflicht sei ebenso aufgehoben worden wie das Belegungsverbot, das Neuaufnahmen seit Ende November nicht mehr möglich machte. Im Rahmen des bestehenden Schutzkonzeptes der Einrichtung seien nun auch wieder eingeschränkt Besuche von Angehörigen möglich.

Als eine der ersten Einrichtungen im Kreisgebiet habe das Viernheimer Forum der Senioren am 31. Dezember die Erstimpfung von 100 Bewohnern und Beschäftigten realisiert, betont Betriebsleiter Jürgen Hoock. Bereits am Donnerstag sei die Nachimpfung geplant. „So schnell wie möglich wollen wir weitere Erstimpfungen anstoßen“, sagt der FdS-Verantwortliche. In einer hohen Impfquote sieht er „den einzigen Weg, um aus dem anhaltenden Krisenmodus zu kommen“.

Auch personell hat sich nach Angaben der städtischen Pressestelle die Situation im Pflegeheim zwischenzeitlich entspannt. Mit umfangreichen Schnelltestreihen bei den Beschäftigten werde das FdS weiterhin versuchen, „ein jederzeit mögliches, neuerliches Corona-Geschehen schnell einzugrenzen“.

Am Mittwoch seien bereits sämtliche Beschäftigten und Fremdarbeitskräfte getestet worden. Und in der kommenden Woche stünden zwei weitere Schnelltestreihen bei den Mitarbeitern an. Trotz der jüngsten Entspannung der Lage halte das Forum der Senioren die Schutz- und Hygienemaßnahmen „weiterhin auf hohem Niveau“, heißt es in der Mitteilung der Stadt abschließend. red

