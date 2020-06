Aktuelle Bestseller im Angebot

Viernheim.Die Drachenbücherei der Gemeinde St. Hildegard-St. Michael ist nach knapp zwei Monaten coronabedingter Schließung inzwischen wieder geöffnet. In der Zeit haben die Mitarbeiter laut einer Pressemitteilung die Ausleihe den Hygieneregeln angepasst und „viele aktuelle Bestseller“ in den Bestand aufgenommen. Besucher müssen laut der Mitteilung einen Mund-Nase-Schutz tragen und sollen möglichst kurze Zeit bleiben, da sich nur „eine bestimmte Anzahl von Lesern“ gleichzeitig in der Bücherei aufhalten darf. Die Mitarbeiter empfehlen, im Online-Katalog unter bibkat.de/drachenbuecherei Medien vorzumerken. Mitglieder der Risikogruppe können sich diese nach Hause liefern lassen. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. red

