Nah am Leben von Jugendlichen sein - das will das Tourneetheater Weimarer Kultur-Express. Bei seinem Auftritt in der Turnhalle der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) brachte das zweiköpfige Schauspieler-Team das Stück „Alkohol“ auf die improvisierte Bühne. Sonja Martens und Janning Sobotta verkörperten Steffi und Steve. Später geben sie sich lachend-lallend die Spitznamen „Tequila“ und „Johnnie,

...