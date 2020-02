Alle Karten in der Hand

Viernheim.. Nach sechswöchiger Vorbereitung geht es für die Mannheimer Kreisligisten am Sonntag, 1. März, wieder um Punkte. Für Spannung ist gesorgt, denn sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt sind noch keine Entscheidungen gefallen. Der TSV Amicitia Viernheim hat als Tabellenvierter noch gute Karten, um in die Landesliga aufzusteigen. Deshalb will die Mannschaft ihr Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, im Waldstadion gegen den MFC 08 Lindenhof unbedingt gewinnen.

Das Hinspiel konnten die Südhessen nach Treffern von Daniel Schmitt und Timo Endres knapp mit 2:1 für sich entscheiden, obwohl sie nach der Roten Karte für John Wells ab der fünften Minute in Unterzahl spielen mussten. Wells wird wegen einer Verletzung zusehen müssen, aber auch die beiden Torschützen konnten zuletzt nicht eingesetzt werden. Da auch Thomas Sturn ausfällt und sich Mannschaftskapitän Laurenz Baaß nach seiner Kreuzbandoperation noch im Aufbautraining befindet, fehlen Trainer Marc Willems einige Offensivkräfte. Wegen Personalmangel musste am vergangenen Wochenende bereits das Testspiel beim ASC Neuenheim 2 abgesagt werden, der Vergleich beim VfL Birkenau unter der Woche fiel den widrigen Witterungsbedingungen zum Opfer.

Testspiele überwiegend positiv

Die anderen Vorbereitungsspiele verliefen für den TSV Amicitia überwiegend positiv, allerdings agierte die Mannschaft immer wieder mit stark veränderten Aufstellungen. Dabei zahlte sich der doch recht große Spielerkader aus, wobei auch Spieler aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz kamen und der eine oder andere Jugendspieler die Chance bekam, sein Können bei den Herren zu zeigen.

Die Blau-Grünen haben momentan zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga Rhein-Neckar berechtigt. „Wenn sich die Chance zum Aufstieg bietet, wollen wir die Gelegenheit natürlich gerne nutzen. Unser junges Team steht allerdings nicht unter Erfolgsdruck“, beschreibt Fußball-Abteilungsleiter Ralf Schmitt die aktuelle Situation.

Lindenhof war mit großen Ambitionen gestartet, ist danach aber weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Das kostete dem neuen Trainer Olsi Sema schließlich den Job. Noch vor der Winterpause wurde Patrick Heinzmann, der auch schon in Viernheim gespielt hat, als neuer Übungsleiter verpflichtet. Für ihn ist es die erste Trainerstation. Die 08er rangieren derzeit mit 18 Punkten auf Platz zwölf und stehen damit noch in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone. JR

