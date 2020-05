Alle Zeltlager abgesagt

Viernheim.Die Jugendgruppen der Katholischen Kirche in Viernheim haben gemeinsam beschlossen, die diesjährigen Sommerzeltlager ausfallen zu lassen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sei den Jugendlichen die Entscheidung sehr schwergefallen. Die KJGs, die Pfadfinder und die Pfarrjugend hätten jedoch keine andere Möglichkeit gesehen, „um ihrer Verantwortung den Kindern und Eltern gegenüber gerecht zu werden.“ Die Diözese Mainz und das bischöfliche Jugendamt hatten laut Pressemitteilung „dringend“ zu diesem Schritt geraten. Im Moment wird überlegt, ob es ein Alternativangebot für kleine Gruppen in Viernheim geben kann. Das hängt jedoch von den Rahmenbedingungen ab, die das Landratsamt vorgibt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.05.2020