Alle ziehen an einem Strang

Viernheim.„Noch einen Schritt nach rechts – und jetzt schießen“, lautet die Anweisung von Markus Rohr. Der Trainer betreut mit weiteren Spielerinnen der TSV-Amicitia-Frauenmannschaft die Station Blindenfußball beim Inklusiven Sportfest. Gerade führt er eine Teilnehmerin aus Bürstadt durch den Parcours. Sie hat eine Augenbinde um, sieht nichts und muss sich ganz auf den Klingelball und die Stimme des Coaches konzentrieren.

Nebenan in der TSV-Halle sind gleich mehrere Menschen im Rollstuhl unterwegs. Eigentlich sind sie nicht auf das Hilfsmittel angewiesen, probieren es aber aus und merken, dass es gar nicht so einfach ist, über Rampen zu fahren oder um enge Kurven. Orientierung bei Blindheit oder Rangieren mit Rollstuhl – das sind zwei Erfahrungen, die die Teilnehmer des Inklusiven Bezirkssportfestes bei den sportlichen Stationen machen können. Der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS) und der Sportkreis Bergstraße sind der gemeinsame Veranstalter, der TSV Amicitia richtet die dritte Auflage des Sportfestes aus. Dazu waren alle Bürger eingeladen – junge und ältere, mit oder ohne Handicap. An dem Nachmittag sollen Sport und Spaß im Mittelpunkt stehen, gleichzeitig soll das Fest das Bewusstsein dafür wecken, wie andere ihren Sport und ihren Alltag erleben.

Die Abteilungen des TSV Amicitia nutzen an den einzelnen Stationen die Möglichkeit, ihre Sportarten vorzustellen. Es gibt Fußball, Handball, Basketball, Tischtennis, sogar die zweite Triathlon-Disziplin Fahrradfahren kann im Radparcours oder auf den Spinningrädern ausprobiert werden. Andrea Dieter, Hauptorganisatorin auf Seiten des Viernheimer Vereins, hat darauf geachtet, dass die Angebote auch für alle Sportler machbar sind, je nach Alter oder körperlicher Verfassung. So kann man Tischtennis auch mit einem Luftballon spielen oder beim Gewichte-Ziehen nicht ganz so viel Ladung in die Eimer packen.

Die 16 Stationen stellt Peter Hoffmann bei der Begrüßung vor, der Vereinsvorsitzende des TSV Amicitia kann auf die Unterstützung von rund 60 Helfern an den Stationen und bei der Verpflegung zählen. Als Vertreterin des HBRS eröffnet Gisela Mayer, die Bezirksvorsitzende aus dem Bereich Bergstraße, offiziell den Sportfestnachmittag. Sie ist mächtig gespannt darauf, was der TSV Amicitia vorbereitet hat.

„Bosseln“ besonders beliebt

Zusammen mit der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz, dem Kreisbeigeordneten Karsten Krug, mit der Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht, der Landtagsabgeordneten Karin Hartmann, Bürgermeister Matthias Baaß und Detlef Thöldtau vom HBRS macht sie sich ein Bild vom sportlichen Treiben. Reha-Sportgruppen sind aus Bürstadt, Heppenheim oder Lorsch angereist, auch einige Mitglieder der Viernheimer Lebenshilfe sind vor Ort. Dazu machen sich viele Familien daran, die Laufkarte abstempeln zu lassen.

Im Freien gibt es für Boccia-Spiele, Dosenwerfen, für den Radparcours und das Tauziehen die ersten Punkte auf der Karte. Die Fußballerinnen und FSJler Luis Hertlein betreuen die Fußballstationen und haben Pech, dass es zu regnen anfängt. Denn der Großteil der Teilnehmer verzieht sich in die beiden Hallen.

In der Harbighalle sind nicht nur die Ballsportarten vertreten, sondern auch das „Bosseln“ aufgebaut. Das Spiel, das dem Eisstockschießen ähnelt, wird sofort zum Anziehungspunkt. Jeder will die Stöcke über die Fläche rutschen lassen. In der TSV-Halle kann man nicht nur den Hindernisparcours mit dem Rollstuhl überwinden, sondern ihn auch einmal mit Augenbinde und Blindenstock entlang gehen. Richtig schweißtreibend ist das Spinning. Diese Station betreut Lena Dieter. Die sehbehinderte Triathletin stellt die Räder für die jeweiligen Radler ein und gibt dazu noch nützliche Tipps fürs Radeln auf der Stelle.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019