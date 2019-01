Alles fertig für neue Brut

Die Nistkästen werden für die nächste Generation vorbereitet. © Schneider

Viernheim.Großreinemachen, bevor die Vögel im Frühling auf Wohnungssuche gehen: Die in der Viernheimer Gemarkung hängenden Nistkästen müssen spätestens zum Winterende von dem alten Nistmaterial gereinigt werden. Dazu lädt die Initiative „Natürlich Viernheim“ am Montag, 4. Februar, um 16 Uhr ein. Das Treffen ist am Eingang des Naturschutzgebiets Oberlücke an der Schranke. Die Schranke befindet sich am Lampertheimer Weg und den Schrebergärten direkt am Waldbeginn beziehungsweise am Parkplatz vor dem zum Naturschutzgebiet Oberlücke führenden Weg.

Es wird darüber informiert, wie, wo und warum die Kästen zu reinigen sind und zugleich berichtet, mit welchen Überraschungen die „Reinigungsfachkräfte“ zu rechnen haben. Die Initiatoren bitten, mit dem Fahrrad kommen und Handschuhe mitzubringen. Rückfragen und Infos bei KOMPASS-Umweltberatung, Wasserstraße 20, 68519 Viernheim, Telefon 06204/85 51, E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de. bur

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019