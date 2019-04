Alles rund ums Fahrrad

viernheim.Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) veranstaltet am Samstag, 27. April, einen Fahrrad-Gebrauchtradmarkt am Rathaus. Hier können Bürger in der Zeit von 10 bis 13 Uhr Fahrräder und Zubehör kaufen und verkaufen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Beim ADFC-Infostand gibt es Informationen rund um das Fahrrad sowie aktuelle Tourenkarten. Bei Kaffee und Kuchen lässt sich über das Radeln und die Angebote des ADFC reden. Zudem besteht auch die Möglichkeit, ein Rad codieren zu lassen.

Ein Eigentumsnachweis ist dafür notwendig. Um die Abwicklung zu erleichtern, kann der Codierauftrag schon vorab ausgefüllt werden. Das entsprechende Dokument zum Herunterladen und Ausdrucken gibt es online auf der Seite adfc-hessen.de, dort ist es über die Menüpunkte Service und Codiertermine abrufbar. Die Codierung kostet 13 Euro, ADFC-Mitglieder zahlen ermäßigt nur 10 Euro. red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.04.2019