Viernheim.Eifrig wurden von den zahlreichen Helfern unzählige große und kleine Kisten mit Baby- und Kinderbekleidung ausgepackt und nach Größen sortiert, Schuhe gestapelt, Kinderbücher und Spielzeug aufgebaut. Auch in diesem Jahr veranstaltete der Elternbeirat der Kindertagesstätte Maria-Ward wieder einen sortierten Flohmarkt im Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche. Am Ende des Nachmittags durften sich die Elternbeirätinnen über 700 Euro freuen, die zugunsten der Kindertagesstätte Maria-Ward ihre Verwendung finden werden.

Der Dank gilt den Organisatorinnen Helena Kinzel und Julia Winkler sowie allen Helferinnen für ihre Unterstützung. Der nächste Flohmarkt, auf dem dann vorwiegend Winterkleidung angeboten werden soll, ist bereits für den Herbst geplant: Am Samstag, 20. Oktober, laden dann die Elternbeirätinnen erneut von 14 bis 16 Uhr zu einem sortierten Flohmarkt in das Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche ein. red