Alltagsabenteuer und mehr

Viernheim.Von den kleinen, feinen, oft versteckten Dingen des Alltäglichen handelt das neue Büchlein der Germanistin Yvonne Weber und der Kalligraphin Bärbel Schulz. Dinge, Stimmungen, Belanglosigkeiten – Yvonne Weber sind sie aufgefallen und sie hat ihnen kleine Gedichte oder Geschichten gewidmet. Und diese hat Bärbel Schulz in schönster Weise gekonnt in kalligraphische Botschaften umgesetzt. Herausgekommen ist ein sehr subjektives A-Z des Frauenduos, das es am Dienstag, 4. Dezember, um 19 Uhr im Kunstraum Gerdi Gutperle, Heidelberger Straße 9, zu hören gibt. red

